Пилот ВВС Украины Мунфиш назвал F-16 "очень веселым самолетом"

Украинский летчик сравнил возможности МиГ-29 и F-16 в воздухе.На опубликованных НАТО кадрах обучения украинских пилотов в Дании один из курсантов с позывным Мунфиш рассказывает о возможностях истребителя F-16, которые уже переданы Украине.