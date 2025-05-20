В Астраханской области есть первые случаи лихорадки после укусов клещей

Два подтвержденных диагноза. Астраханский Роспотребнадзор сообщает о первых в этом сезоне зафиксированных случаях заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и Астраханской пятнистой (риккетсиозной) лихорадкой (АРЛ).
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