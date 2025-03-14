Де’Аарон Фокс пропустит остаток сезона из-за операции на мизинце

Де’Аарон Фокс получил травму во время тренировочного лагеря в октябре и играл с ней весь сезон. Решение сделать операцию сейчас было принято для того, чтобы ускорить процесс восстановления и иметь возможность наладить взаимодействие с командой в межсезонье.