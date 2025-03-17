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Царьград

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США покидают международную группу по Украине: подробности расследования

США покидают международную группу по Украине: подробности расследования

Соединенные Штаты приняли решение выйти из международной группы, расследующей действия властей России в контексте украинского конфликта.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Ну и правильно - если хотят налаживать отношения с нами. Не ваше дело, что мы делаем у своих границ, для укрепления своей безопасности.
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19 час.
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