Флаг моего государства

Медвежий уголПолитикаФлаг моего государства Школа экзорцистов День государственного флага России. Выкладываю по сему случаю несколько мнений.Вернуться к статье8418НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевСколько не говори халва, слаще не станет, сколько не называй ворону соловьем, она не запоет. Так и вашим флагом, как его не расхваливай а для нас он будет власовским, антисоветским. Гордятся им только дурачки да предатели.Александр ИноземцевА, ведь, действительно не соловей - ВОРОНА!😄😁😂Владимир СоловьевОТ ТЕБЯ ПАВЛИНА ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ОЖИДАТЬИван ЗахаваА парни наши под каким флагом погибали?! На гробы с их телами каким флагом накрывали?! Воин диванный, помолчи уже!!! Тебе 60 лет, а если почитать твои вирше, то либо это фейковый аккаунт и пишет парень лет 17-ти, либо у тебя, придурка старческая деменция!!!Владимир СоловьевЗа что они воевали и погибали? и каким флагом им гробы накрывали им уже все равно, так что помолчи уж.Иван ЗахаваМой сын воевал и там российский триколор был священным стягом! "За Мужество" ему вручал Захарченко. А ты хватит пердеть на диване и тащись по тихоньку в сторону кладбища! Надеюсь, что кто-то из твоих соседей прочтет твои комменты и разобьет тебе еб...ло!Владимир Соловьеввот так бы ты и твой сын защищали социализм, а то что воевали за криминал и олигархат, большой героизм, Что-то ни один сынок чиновников или олигархов не воевал. Да что с тебя взять, лучше бы ты против власти так выеживался, однако ладно, бесполезно тебе что-то объяснять.Иван ЗахаваПридурь! Ты считаешь мой сын зря на Донбассе воевал?! ПерДед, ты не ох...уел?!Александр ДементьевНе зря. Вот только победить ему не дали. Минские договорённости придумали. Теперь семь лет хлебаем...Иван ЗахаваОн там был три раза по два месяца по ротации - контрактник Росгвардии, старшина (после кадетского корпуса ФСБ). Вернулся - о войне молчит.ААндрейБело-сине-красный флаг – это флаг, с которым наши ребята шли на штурм Грозного, с которым обороняли Приднестровье и совершали бросок на Приштину; этот флаг был установлен на дне Северного Ледовитого океана; под этим флагом погибали в Южной Осетии наши миротворцы; это флаг Русской весны, этот флаг развевался над Севастополем и Керчью, над Симферополем и Горловкой, над Харьковом и Славянском, над Луганском и Донецком, за этот флаг бандеровцы убивали в Одессе и Мариуполе; с этим флагом освобождали Пальмиру и Алеппо от исламистов, с этим флагом один смелый белорус плюнул в лицо Международному олимпийскому комитету, это наш русский национальный флаг.А как ещё должны были себя иденцифировать все вышеперечисленные?Если бы Ельцин принял госсимволом простыню с нарисованным бананом,то и под этим можно было вписать тоже самое.А то что под триколором воевали против моей родины СССР гитреловские приспешники власовцы,автор решила умолчать.И то что именно поэтому его по приказу из госдепа Ельцин повесил на кремль,а Путин ярый приверженец и продолжатель его линии антисоветизма.ССашаДа! Скольких пацанов путя ложью отправил умирать под предательским флагом и за кого??, за жуликов во власти и алигархов которые страну продали, не забудем - не простим..Владимир ПлотниковДа не под этим флагом. Был специальный указ, что боевым является Красное Знамя. И на БТР висели красные флаги. Правда, это было только в Чечне.Иван ЗахаваПравильно! Мой сын воевал и там российский триколор был священным стягом! "За Мужество" ему вручал Захарченко.Иван ЗахаваДебил! Мой сын воевал и там российский триколор был священным стягом! "За Мужество" ему вручал Захарченко.ЕБЕлена Бресловада, согласна с позицией автора! сначала это был флаг предателя власова, а теперь флаг, символ РоссииВладимир СоловьевПравильно символ предательской антисоветской России и продажных гражданИван ЗахаваТы вонючая старая ТВАРЬ!Владимир СоловьевДебил ты конченыйАлександрФлагом же собственно РОА был белый флаг с косым лазоревым крестом, более всего известный как Андреевский. Нарукавный шеврон РОА также представлял собой андреевский щиток с красным кантом. На фотографиях, запечатлевших известное Пражское заседание КОНР 14 ноября 1944 г., отчетливо видно, что сцену украшают два огромных знамени: фашистской флаг со свастикой и Андреевский флаг. Использование бело-сине-красного флага имело место в ряде частных случаев, главным образом в белоэмигрантской среде.https://zeleninsergey.livejournal.com/217489.htmlВладимир ПлотниковЭто официальный флаг Керенского правительства. Российская демократическая федеративная республика. В 92-м Ельцин объявил себя правительством вернувшимся из изгнания. Вот и ноги.АлександрСовершенно верно.А до этого,с 18 века, флаг российского торгового флотаOlegusГосударственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. ... Законным же отцом триколора признан Петр I. Это так, для истории, тем кто пытается, триколор принизить в пользу красного знамени. Флаг СССР по возрасту с ним "мальчик в ползунках". А на счет тех же власовцев, так это как раз тот случай, когда "Патриотизм становится последним прибежищем негодяя". Гомосеки, например, себе символом на знамя выбрали радугу, так что теперь глядя на это чудо природы (радугу), думать о извращенцах и не глядеть не нее!?Владимир EвтушенкоЗадолго до бело-сине-красного флага наши предки воевали под знамёнами красного цвета. Святослав, Дмитрий Донской, Невский, Скопин-Шуйский несли знамя красного цвета.Сергей РоссиХороший авторский подход, типа можешь и не читать, а ты уже говно. Хотс с флагом, хоть без)))рафкат муратов муратовНынешний триколор был применен Петром Алексеевичем как флаг торгового флота России и никогда он не был государственным символом, а государственным Российской империи был бело-золотисто-черный. Впервые нынешний триколор был использован монархистами как протестный после отречения Николая Александровича Романова. И не нужно умиляться тем что якобы этот триколор носит какую-то положительную символику. Этот триколор был впервые рекомендован РОА Геббельсом а затем пиндосами ЕБНу и поэтому триколор - был есть и будет символом навязанного врагами предательстваАлександрПро Геббельса не надо врать.Ничего подобного он не рекомендавал.рафкат муратов муратовВероятно, информация прямо из уст самого Геббельса т.к. уж очень категорично сказано.АлександрНет.Информация из открытых источников.В моих ссылках это есть.Иван Захаваа ты, рафкат муратов, какое отношение к российскому флагу имеешь?!рафкат муратов муратовНе имею желания, милейший, вступать с Вами в полемику ,считаю это ниже моего достоинства.ИИринаЭто очень символичный флаг для антисоветско-русофобской клики ,захватившей РСФСР . Клика восхваляет предателей и коллаборационистов Гражданской и Великой Отечественной ,в 1991 году навязала России и российскому народу предателя КПСС ,СССР ,России и российского народа Ельцина ,который и навязал этот триколор в пику Красному флагу .Иван ЗахаваТак у них уже есть флаг - радужный!Виктор Василенкоможете меня закидать тапками , но это не мой флаг . для поколения50-60-ых, воспитанных на любви к Родине а не доллару, это власовский флаг , нас не будет тогда уже как хотите, хоть с черепом ......ЕБЕлена Бресловаа Вы вспомните сколько русских погибло под этим флагом, а они не были предателями уж точно! И Ю-В Украины в 2014Владимир СоловьевКто им мешал воевать под флагом СССР?Иван ЗахаваТы, сука, лично мне мешаешь!!!!Виктор Василенкочего ты ваня так возбудился ?....Иван ЗахававИТЯ, а ты чего такой спокойный?...... Я понимаю, ты хохол, тебе все паралельно - кострюдю на голову, факел в жопу и скокать... а кто не мкаче, тот москаль! Чумалан, вокзал .... Ты то чумодан собрал?! Тебя бендера с горилкой на хуторе под плетнем ждет не дождется!!! Давай, давай, ползи в сторону к Куеву-Кукуеву....Виктор Василенкоты совсем больной , ваня ......Иван Захававить, ты повыше залезь и посмотри с чего я завелся, потом будешь мне диагноз ставить. а если ты уже прочел, то больной ты, причем в критической фазе болезни!рафкат муратов муратовДа, культура из этой особи так и прет.Михаил ВасильевЯ родился в 1950 году, моя Родина СССР с государственным красным флагом с серпом и молотом. С ним Советская армия разгромила фашистов. Коней на переправе не меняют!ЕБЕлена Бресловадля меня красный флаг СССР - флаг Победы и флаг моей погубленной страны. Но в 2014 я приняла триколор, ведь именно под ним протестовали и гибли русские люди Украины...Владимир СоловьевА почему с триколором, потому что им красный флаг СССР противен, так кто же они, предатели и есть. То что они гибли, а за что? за власть олигархов. кто-то на передовой погибал, а кто-то в Донецке и Луганске в ресторанах и кафешках шампанское и коньяк пили, с девочками развлекались. Да те кто сегодня у власти на Донбассе им плевать какая власть над ними, украинская или российская.Иван ЗахаваМой сын воевал и там российский триколор был священным стягом! "За Мужество" ему вручал Захарченко.Иван ЗахаваКакая тебе разница, кто чем в кафешках занимался????!!!! Они воевали за русских людей там на Донбассе! Мой сын воевал за меня, свою мать, брата жену!!! А ты, скот, ради чего живешь?! Твой пердешь разрушает озоновый слой! Больше ты не способен ни на что!!!Александр КловоПочему этот флаг позволили заменить белым на ОИ?Михаил ВасильевНашим спортсменам флаг и гимн в основном безразличны, для них главное деньги!Александр КловоУвы! Потому и проблемы с допингом....Владимир ПлотниковНа белый заменили,потому что юридически РФ нет. Вот и разрешили спортменам выступить. Такое было и для других.Александр КловоДля других - пожалуйста. А если для нас, то пусть правители убираются к черту...Иван ЗахаваТебе 29 лет, мальчик! Куда ты лезешь! Это тебя нет юридически, а Россия была, есть и будет! Или ты хочешь радужный?!Владимир ПлотниковПопытка отобрать энергию в пользу паразитов. Не прошло. Так же не прошла попытка скинуть мне вашу проблему по неполовому поведению. Так же, не удалось прицепить ко мне гермофрадитов, которых вы обслуживаете. Возвращаю всё вам с остатками моих блокировок. Спасибо. И не забудьте напомнить, когда мы с вами пили на брудершафт? Или вы просто быдло?Иван ЗахаваЯ на "ВЫ" обращаюсь к тем, что вызывает во мне уважение, а ТЫ мне противен!!!Владимир Плотников)))) Нормально. Потенциал зла перевалил на -42. Продолжайте в том же духе. И... вы не меня, вы себя унизили. Прощайте.Иван Захаватебя Сатана назначил потенциал зла мерить и считать?!Владимир EвтушенкоМой флаг это полотнище красного цвета.Андрей ПавловЭто флаг торгового флота. И для нынешней России все верно - у нас правят бал торгаши. Так штаа, как говаривал ЕБН, это не мой флаг.Иван ЗахаваТо есть тебе триколор не подходит?! Зеленый в синий горошек ты хочешь или ты только под радужным Родину готов любить???!!!SISergey IvanovНет, это не флаг моего государства. Потому, что я родился под красным знаменем. Знаменем, политым кровью революционеров, ценой жизни на обломках царской империи создававших первое в мире Советские Социалистическое государство. Под этим знаменем страна превратилась из отсталой, убогой крестьянской империи в великую индустриальную державу. Под этим знаменем шли в бой солдаты, защищая свою страну от немецких полчищ- и под этим же знаменем умирали. Под этим знаменем ковали ядерный щит, осваивали Космос. Именно красный флаг был нашит на скафандре первого в истории человека, облетевшего планету. Этот флаг сейчас находится на Венере, на Луне и Марсе. Это было бы смешно, если бы не было так подленько, но нынешняя власть, власть крупной олигархической буржуазии, не имеющая к народу никакого отношения, сумела перетащить все достижения Советской страны под свой флаг- и теперь размахивает им, не имея на то никакого права! Ну, а то, что сейчас висит над Кремлем, никогда и не было символом государства Российского, потому что это- всего лишь флаг торгового флота, введенный Петром. Для меня он навсегда останется символом предательства- и не просто предательства, а предательства двойного! Сначала этот флаг стал символом измены генерала Власова, который в самое трудное время изменил Родине и присяге, перейдя на службу врагу. Именно эту трехцветную тряпку наши солдаты с ненавистью топтали ногами! А потом еще один человек- Ельцин- совершил второе предательство, прикрыв этим же флагом измену своей Советской Родине. И ведь изменил он Родине даже не из страха за свою жизнь- это еще можно было бы как- то понять. Он изменил из самых омерзительных побуждений- потому, что хотел вкусно поесть и хорошо выпить. Вы можете говорить все, что угодно про Крым, про Приштину, Осетию, Сирию..., но это не может изменить главного: Флаг предателя навсегда останется символом предательства. Святыня, вымазанная грязью предательства- уже не святыня.АлександрИ опять наврал.Ельцин имел возможность вкусно есть и хорошо выпивать всю свою сознательную жизнь,особенно будучи 1 секретарём Свердловского обкома.И как говорят факты,триколор никогда не был знаменем власовской РОА.Православный Коммунист Православный КоммунистНО И ФЛАГ ПОБЕДЫ СССР НАД ФАШИЗМОМ НЕЛЬЗЯ ЗАДВИГАТЬ НА ВТОРОЙ ПЛАН !! И НА МОЙ ВЗГЛЯД КРАСНЫЙ ФЛАГ ВАЖНЕЕ ТРИКОЛОРА !! ЕЛИ БЫ НЕ ОН ТО И НЕ БЫЛО БЫ ТРИКОЛОРА !! АМИНЬ !!!!!!МГМалик Гумеров"Вы принимаете Флаг Российской Федерации?" - Принимаем , но только по необходимости ! Если сами не будем уважать свои регалии , никто не будет уважать ни страну , ни народ ! НО ! Как народ дозреет , станет дееспособным , осознанным(пока сильны во власти либерасты-власовцы курируемые западом !) = подлежит обязательной смене на ИСКОННО РУСКИЙ КРАСНЫЙ ФЛАГ ПОБЕДЫ !!!АлександрА с какиз пор он стал ИСКОННО РУССКИМ?Вот знамя Ивана ГрозногоМГМалик ГумеровАлександруМГМалик ГумеровПочитайте : https://politikus.ru/articles/politics/62905-nastoyaschiy-russkiy-flag.htmlЮлия МасловаМой флаг-КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!АлександрА его и проносят на День Победы.И в городах вывешивают.Рауф РастовРоссийский флаг всем прекрасен: жизнерадостной гармонией своей яркой и светлой расцветки, несравненной аурой чистоты и свежести цветовой гаммы триколора, глубиной и благородством заложенной в нём символики. И внешне и внутренне - это самый красивый флаг в мире!Михаил ВасильевПривыкли Вы к пёстрой одежде, вот Вам и нравится это!Иван ЗахаваТо есть тебе триколор не подходит?! Зеленый в синий горошек ты хочешь или ты только под радужным Родину готов любить???!!!Рауф РастовМихаил, если опуститься до уровня обывательщины, то у меня появится возможность гораздо более ехидно парировать Вашу реплику. Однако, мы с Вами, как умные люди, не станем сейчас опускать планку (человеческого достоинства), не так ли? Что касается таких словоупотреблений, как «нравится», «не нравится», так они ведь из другой оперы – о вкусах, о которых, вообще-то, не принято спорить. Возвращаясь к обсуждаемой теме, я хотел бы заметить, что, как говорится, нет предела совершенству и в этом смысле у нашего флага тоже имеется один серьёзный недостаток. О нём недавно высказывался и Никита Михалков в своей авторской программе Бесогон. Дело в том, что внешне (на беглый взгляд) наш флаг очень напоминает флаги некоторых европейских стран (например, Франции). Поэтому российский флаг следовало бы дополнить державной символикой двуглавого орла (как на штандарте президента), которая сможет не только придать ему большую полноту смыслового содержания, но и более выраженные идентифицирующие признаки. А для самого двуглавого орла следует восстановить три его державные короны, из которых большая центральная могла бы символизировать столицу – город Москва, а две остальные – два стольных града, частично наделённые столичными функциями – стольный град Санкт-Петербург (корона головы орла, обращённой на запад) и стольный град Владивосток (корона головы, обращённой на восток). Государственная символика не должна заключать в себе односторонне ограниченное смысловое содержание, а должна выдерживаться в общенациональном объединяющем формате. Если мы сами будем придерживаться разъединяющей парадигмы извечных вопросов русской интеллигенции «Кто виноват? Что делать?», обрекая одну часть общества на роль виноватого, а другая часть будет диктовать свою волю, выражая её в конечном итоге в каких-то смыслонесущих символах, то мы и дальше будем следовать традиции многовековых метаний в крайности, из-за которых будет периодически и совершенно впустую сбрасываться колоссальная социальная энергия. В итоге всё также продолжится наше хроническое отставание в развитии по сравнению с многими странами западного мира. Сегодня наше общество должно консолидироваться до такой необходимой степени, чтобы для нас стало возможным сообща искать объединяющие общие смыслы, чтобы мы могли изыскивать общенациональные форматы и своей идеологии, и своего государства (включая государственную символику), и своего социально-экономического уклада, и своей формы государственного правления, а также формы государственно-территориального устройства нашей страны. Напоследок мне остаётся пожелать Вам удачи и всего самого доброго.Михаил ВасильевУ нас с Вами разная Родина!Михаил ВасильевИзвините, но все эти предложения ассоциируются с Тришкиным кафтаном и басней Крылова "Мартышка и очки".Владимир ПлотниковКак повяжешь галстук, береги его. Он ведь скрасным знаменем цвета одного. А под этим знаменем, в бой идут бойцы. За свободу бьются, братья и отцы.OlegusКогда наши доморощенные коммунисты станут осознавать историю России как целое, а не как отрезок в 73 года. Вместо плача Ярославны по социально-политически химерам, лучше вдуматься сколько территорий Россия потеряла благодаря экспериментам большевиков и подарков за счет коренного народа, например, подарок Ленина (8 областей, в т.ч. с выходом к морю) Украине! Там до сих пор по этой причине русская кровушка льется. Да, победа советского народа в Великой Отечественной войне - это славная страница нашей истории, потому, что победил именно народ, а не ком. партия! и Россия до своего советского прошлого много побед одерживала! У кого память принципиальнее, это понимают. А результат коммунистов в плане государственного строительства на лицо: разрушено 2 государства - 1 - Российская империя, и 2 - СССР, построенный на ее осколках громадными усилиями, который сами же большевички успешно просрали! Есть такая когнитивная установка: "Лучший анализ будущего поведения - это прошлое поведение!" Что, позволяет сделать вывод - дай власть коммунистам в нашей стране и они снова ее ПРОпотеряют, вместе с территориями! Степень глупости определяется последствиями!Александр ДементьевОт твоего поста ЕдРиснёй несёт. Ты ещё про калоши вспомни.рафкат муратов муратовБедолага, не нужно так тщиться доказывать недоказуемое т.к. в том тщании усматривается только упертость козла. Период социализма в Великой России самый яркий и один из самых продуктивных во всех отношениях.Рауф РастовРафкат, и капитализм, и социализм в действительности являются односторонне ограниченными социально-экономическими укладами. Каждый из них, взятый в отдельности, не способен одновременно вобрать в себя потенциал двух существенных преимуществ: плановой экономики и частной инициативы. Идеология и законы социалистического строя, гарантируя обеспечение хотя бы минимально необходимых потребностей каждого члена общества, при этом подавляют частную инициативу, что в значительной мере ограничивает производительные силы страны. В конечном итоге - при рассмотрении этого вопроса в рамках достаточного исторического масштаба (!) - это приводит к хроническому отставанию социально-экономического развития страны, которое уже чревато не только новой революцией, но и исчезновением самой страны в качестве субъекта истории. А с другой стороны, идеология и законы капиталистического строя, поощряя частную инициативу, при этом не способны разрешить проблему ограничения хищнических инстинктов собственников капитала в разумных пределах. Но как избежать подавления частной инициативы в тех областях экономики, в которых она приводит к максимальному экономическому эффекту и в то же время всячески ограничивать проявления инстинктов эгоизма в тех пределах, которые необходимы для обеспечения гармоничного социально-экономического развития? Для этого нужна многоукладная экономика, в которой преимущества плановой экономики социализма сочетались бы с преимуществами капиталистической частной инициативы. Таким образом, лишь переход к многоукладной экономике может стать мощным фактором экономического развития страны и ускоренного разрешения многих назревших социально-экономических проблем. В рамках социалистического уклада можно организовать деятельность тех отраслей и крупнейших государственных компаний, в которых планирование и социалистические методы хозяйствование приводят к максимальным синергическим эффектам. А на те отрасли и сферы деятельности, в которых частная инициатива приводит к гораздо большей экономической эффективности, можно распространить капиталистический уклад. Кроме того, могут понадобиться и некоторые гибридные варианты - так называемые смешанные общества, которым отводилась бы важная промежуточная роль стабилизатора и балансира всей экономической системы страны.ЛЛеонидПозорище, крайнее неуважение к памяти и легендарным символам, когда Боевые знамена воинских частей поменяли хрен его знает на что, высосанное из внутренних воззрений каких-то там геральдмейстеров. Преобладающий цвет - белый. А еще хохлов костерим за их декоммунизацию...Иван ЗахаваТо есть тебе триколор не подходит?! Зеленый в синий горошек ты хочешь или ты только под радужным Родину готов любить???!!!ВВасилийАффтору очень хочется выдать черное за белое. Солдаты воевали и погибали не за власовский триколор - а за знамя России, за который выдавали этот самый триколор.ДСДимонФигак СпасибинУ РОА был Андреевский флаг!А,теперь скажите нашим морякам что у них флаг Власовский!-посмотрим что вам на это ответят!И вообще факты про Российский триколор которому более 350 лет-где Власов и рядом не стоял.Является вбросом Американских спецслужб!И каждый раз повторяя глупость что триколор был ,,Власовским"вы добавляете им ещё один доллар к их премии за это!Потому как это работает для разобщения народа!Комментировать
Свежие комментарии