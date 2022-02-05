Уильям Трантер – человек и револьвер

Кадр из кинофильма 1971 года «Ханни Колдер», в котором его главная героиня (которую играет Ракель Уэлч) стреляет из первой модели (с двойным спусковым крючком) револьвера Трантера 1855 года Сошел не с конвейерной ленты – Ручная работа и план,Системы «Веблей» или «Трентер»,«Бленд-Прайс» или даже «Варнан».