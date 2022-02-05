Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Я не устал от Донбасса - я не могу больше громко и зло матерится на все украинство в любом выражении, если бы у меня ...Цивилизация остал...
  • Алексей Литвинцев
    Скажите, существуют ли на свете вменяемые польские эксперты? Или их специально из психдиспансеров набирают?«Мы видим новый р...
  • Вахтанг Плоскогубцев
    "Батьки всякие нужны, батьки всякие важны". Вот и Лукашенко сгодился России в качестве глашатая! Туда бы Жириновского...«Пока они разверн...

Уильям Трантер – человек и револьвер

Уильям Трантер – человек и револьвер

Кадр из кинофильма 1971 года «Ханни Колдер», в котором его главная героиня (которую играет Ракель Уэлч) стреляет из первой модели (с двойным спусковым крючком) револьвера Трантера 1855 года Сошел не с конвейерной ленты – Ручная работа и план,Системы «Веблей» или «Трентер»,«Бленд-Прайс» или даже «Варнан».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх