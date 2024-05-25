В Казахстане пострадавшие от паводков семьи получили новое жилье

Пострадавшим семьям выплатили компенсацию за материальный ущерб на общую сумму 657 миллионов тенге.Стало известна информация о количестве семей, получивших новое жилье взамен разрушенного в результате паводков в Казахстане.
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