Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 397 подписчиков

В Казахстане пострадавшие от паводков семьи получили новое жилье

В Казахстане пострадавшие от паводков семьи получили новое жилье

Пострадавшим семьям выплатили компенсацию за материальный ущерб на общую сумму 657 миллионов тенге.Стало известна информация о количестве семей, получивших новое жилье взамен разрушенного в результате паводков в Казахстане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх