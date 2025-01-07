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Мировое обозрение

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Продвигаемся вглубь обороны ВСУ: новости СВО от 7 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1048-й день спецоперации России на Украине

Продвигаемся вглубь обороны ВСУ: новости СВО от 7 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1048-й день спецоперации России на Украине

Последние новости о ходе СВО на сегодня, 7 января 2025 года в материале «Интересной России». Российские войска продолжают активное наступление на различных направлениях фронта, включая Херсонское, Торецкое и Запорожское, продвигаясь вглубь оборонительных позиций ВСУ и занимая стратегически важные рубежи.

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