Тамбовский Росреестр помогает развитию бизнеса и упрощает процедуры

Заместитель руководителя управления Росреестра по Тамбовской области Светлана Макушкина приняла участие в совещании с участием полпреда президента России в ЦФО Игоря Щеголева и главы региона Максима Егорова по вопросу поддержки ответственного бизнеса на основе индекса деловой репутации (ЭКГ-индекс).
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