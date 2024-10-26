Тамбовский Росреестр помогает развитию бизнеса и упрощает процедуры

Заместитель руководителя управления Росреестра по Тамбовской области Светлана Макушкина приняла участие в совещании с участием полпреда президента России в ЦФО Игоря Щеголева и главы региона Максима Егорова по вопросу поддержки ответственного бизнеса на основе индекса деловой репутации (ЭКГ-индекс).