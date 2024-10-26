Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    событие мирового масштаба... в оон про это уже знают?Скончался бывший ...
  • Михаил Шаповалов
    Плохо планировал.Житель Узбекистан...
  • Людмила Белозерцева
    Крепко взялись за Народного, Настоящего Героя России. Позор такому правосудию. А Ивану Попову стойкости и выдержки, н...Тамбовский военны...

Тамбовский Росреестр помогает развитию бизнеса и упрощает процедуры

Тамбовский Росреестр помогает развитию бизнеса и упрощает процедуры

Заместитель руководителя управления Росреестра по Тамбовской области Светлана Макушкина приняла участие в совещании с участием полпреда президента России в ЦФО Игоря Щеголева и главы региона Максима Егорова по вопросу поддержки ответственного бизнеса на основе индекса деловой репутации (ЭКГ-индекс).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх