МЧС: ракетная опасность объявлена на территории Татарстана

В Татарстане объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в "Максе". "На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность", - отмечается в сообщении, опубликованном в 04:07.
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