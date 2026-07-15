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Газета.ру

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МЧС: ракетная опасность объявлена на территории Татарстана

МЧС: ракетная опасность объявлена на территории Татарстана

В Татарстане объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в "Максе". "На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность", - отмечается в сообщении, опубликованном в 04:07.

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