Евгений КИМ: Рад, что забил и реализовал пенальти. А вообще ощущения незабываемые. Выходишь на поле, а рядом игроки, которых раньше видел только по телевизору

Полузащитник «сине-бело-голубых» прокомментировал свой гол в ворота «Копенгагена» в засекреченном «Зенитом» матче, а также поделился впечатлениями от своего пребывания на тренировочных сборах с основной командой.
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