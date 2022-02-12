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Евгений КИМ: Рад, что забил и реализовал пенальти. А вообще ощущения незабываемые. Выходишь на поле, а рядом игроки, которых раньше видел только по телевизору

Евгений КИМ: Рад, что забил и реализовал пенальти. А вообще ощущения незабываемые. Выходишь на поле, а рядом игроки, которых раньше видел только по телевизору

Полузащитник «сине-бело-голубых» прокомментировал свой гол в ворота «Копенгагена» в засекреченном «Зенитом» матче, а также поделился впечатлениями от своего пребывания на тренировочных сборах с основной командой.

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