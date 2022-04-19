«Челноки» из девяностых поделились опытом: «Деньги везла в нижнем белье»

Санкции, логистические «затыки» — и вот на повестке дня снова так называемый параллельный импорт. Это когда не оглядываешься на представительства покинувших РФ брендов, а едешь туда, где это продается, и привозишь в Россию то, что нужно покупателю.
Санкции, логистические «затыки» — и вот на повестке дня снова так называемый параллельный импорт. Это когда не оглядываешься на представительства покинувших РФ брендов, а едешь туда, где это продается, и привозишь в Россию то, что нужно покупателю.
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