МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах.
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня
Комментарии
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Grandad
Да уж, Голикова решит проблему рождаемости! Детей нет, медицину, соцстрах разрушила. Теперь отвечает за всё погубленное ей сразу.
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15 час.
lidatima46 Тимощук
Нашли с кем вести беседу 😅После того что на сотворила с медициной её вообще надо с правительства удалить и наказать в соответствии с законом
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10 час.
НК
Наталья Конева
Президент! Что у нас во власти одни разрушители??? Что мы строим, какую страну и для кого?? Ты ими доволен, народ проклинает... это кмк?
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42 мин.
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