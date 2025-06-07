Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня

Grandad Да уж, Голикова решит проблему рождаемости! Детей нет, медицину, соцстрах разрушила. Теперь отвечает за всё погубленное ей сразу.

lidatima46 Тимощук Нашли с кем вести беседу 😅После того что на сотворила с медициной её вообще надо с правительства удалить и наказать в соответствии с законом