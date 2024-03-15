🖥 Как наблюдают за выборами Президента РФ в Крыму В общественном штабе Республики Крым по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Президента РФ сейчас идёт непрерывная работа.
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🖥 Как наблюдают за выборами Президента РФ в Крыму В общественном штабе Республики Крым по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Президента РФ сейчас идёт непрерывная работа.