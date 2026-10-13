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Царьград

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На Украине исчез Зеленский: "ВСУ остались без командования. Он либо в бункере, либо движется в сторону Британии. В Киеве началась паника"

На Украине исчез Зеленский: "ВСУ остались без командования. Он либо в бункере, либо движется в сторону Британии. В Киеве началась паника"

После заявлений Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине и сменить руководство страны Владимир Зеленский исчез из публичного пространства.

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