На Украине исчез Зеленский: "ВСУ остались без командования. Он либо в бункере, либо движется в сторону Британии. В Киеве началась паника"

После заявлений Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине и сменить руководство страны Владимир Зеленский исчез из публичного пространства.
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а почему необходимо согласие Зеленского на выборы,ведь он давно уже утратил все полномочия,рада должна решатьнаверное.