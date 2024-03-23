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Иваново

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В связи с трагедией в Подмосковье в выходные дни в Иванове отменены все развлекательные и спортивные массовые мероприятия

В связи с трагедией в Подмосковье в выходные дни в Иванове отменены все развлекательные и спортивные массовые мероприятия

В связи с трагедией в Подмосковье в выходные дни в Иванове отменены все развлекательные и спортивные массовые мероприятияВ эти выходные 23 и 24 марта в городе Иванове, как и во всей Ивановской области отменены все развлекательные и спортивные массовые мероприятия.

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