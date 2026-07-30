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Аргументы недели

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Что ждет человека после смерти: честный и спокойный разговор с точки зрения науки

Что ждет человека после смерти: честный и спокойный разговор с точки зрения науки

Рано или поздно этот вопрос приходит в голову каждому. Мы живем достойно, растим детей и внуков, трудимся, но мысль о том, что когда-то придется уйти, нет-нет да и кольнет сердце.

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