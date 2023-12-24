Новый клип представила карельская инди-группа «Электрический дом»

Премьера клипа на песню «Твоё сердце в моей руке» состоялась в ночь с субботы на воскресенье. Романтическое кино на улицах Петрозаводска сняли участники инди-группы «Электрический дом» и видеограф Галя Титова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии