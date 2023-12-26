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Иван Ургант неожиданно прилетел в Москву и выступил перед зрителями

Иван Ургант неожиданно прилетел в Москву и выступил перед зрителями

Автор «Вечернего Урганта», Константин Анисимов, в социальных сетях сообщил о подготовке «еще одной сенсации» для зрителей к 30 декабря.

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Комментарии
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Л
Людмила
Это называется , пошли вы все на хутор бабочек ловить, я здесь хозяин.
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12 час.
Людмила Абрамова
все...понеслось г...о по трубам....😱кто то им всем приглашение рассылал что ли или решили всем НГ испортить
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9 час.
НФ
Наталка Фомина
Говно начало всплывать.....и вонь такая.....фуууу
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8 час.

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