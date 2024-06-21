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Спортсмен из Бурятии стал двукратным чемпионом Европы по метанию ножа

Спортсмен из Бурятии стал двукратным чемпионом Европы по метанию ножа

Спортсмены Республики Бурятия одержали ряд значимых побед на международных соревнованиях. Спортсмен из Бурятии Александр Тырин стал двукратным чемпионом Европы на чемпионате Европы по метанию ножа, который проходил в Калининграде.

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