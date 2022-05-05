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«Известия» предупредили о риске технического дефолта России 27 мая

«Известия» предупредили о риске технического дефолта России 27 мая

Россия в конце текущего месяца в очередной раз столкнется с риском технического дефолта — 27 мая предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036», сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы Министерства финансов РФ.

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