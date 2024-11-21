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Исследование, проведённое в изолированных деревнях, показывает, что социальные связи оказывают влияние на микробиомы человека.

Традиционно считается, что друзья имеют схожие интересы, вкусы и образ жизни. Однако новое исследование, проведенное Йельским университетом, обнаружило, что эти сходства могут распространяться и на микробиом кишечника — совокупность бактерий и других микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека.

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