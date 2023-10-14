МИД КНР осудил нарушение международного права в палестино-израильском конфликте

В Китае выступили с осуждением эскалации вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, соответствующее заявление опубликовано на сайте китайского министерства иностранных дел.