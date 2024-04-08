На строительство ВСМ Москва - Петербург выделят 300 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не менее 300 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
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