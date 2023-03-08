Кулусевски – лучший ассистент мира в возрасте до 23 лет по версии CIES. Сака – 2-й, Хвича – 3-й

CIES Football Observatory составила рейтинг лучших ассистентов мира в возрасте до 23 лет. При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последние 365 дней.
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