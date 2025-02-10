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Фицо просит Маска предоставить информацию о грантах USAID в Словакии

Фицо просит Маска предоставить информацию о грантах USAID в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил письмо Илону Маску, возглавляющему ведомство по повышению эффективности правительства США, с запросом о предоставлении данных по грантам Агентства по международному развитию (USAID) в Словакии.

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