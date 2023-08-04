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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики в октябре проведет слушания по жалобе Винер на двухлетнее отстранение

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.

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