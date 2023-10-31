В Новосибирской области подписали концессионное соглашение на строительство КПО "Левобережный"

Комплекс обеспечит 100% сортировку мусора и позволит вдвое снизить объём, направляемый на полигоны.Во вторник, 31 октября, в правительстве Новосибирской области подписали концессионное соглашение на строительство Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов – КПО "Левобережный".
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