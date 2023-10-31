Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    А казахи продадут Франции всё что она попросит. Нам вот нужны такие "друзья"?Одно слово - четы...
  • Петр Федотов
    А российские олигарха страдают от утраченной прибыли.Россия нашла спос...
  • Елена Бреслова
    отстреливать, как бешеных собакВ Магнитогорске с...

В Новосибирской области подписали концессионное соглашение на строительство КПО "Левобережный"

В Новосибирской области подписали концессионное соглашение на строительство КПО "Левобережный"

Комплекс обеспечит 100% сортировку мусора и позволит вдвое снизить объём, направляемый на полигоны.Во вторник, 31 октября, в правительстве Новосибирской области подписали концессионное соглашение на строительство Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов – КПО "Левобережный".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх