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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэм» продал Уорд-Проуза «Саутгемптону» почти за 1 млн фунтов (Sky Sport)

Хавбек « Вест Хэма » Джеймс Уорд-Проуз возвращается в « Саутгемптон ».  «Святые» согласовали трансфер 31-летнего англичанина менее чем за 1 млн фунтов, сообщает Sky Sport.

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