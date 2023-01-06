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США и идеология Раскольникова, работает ли «нефтяной потолок» и что поддерживает бизнес на плаву

США и идеология Раскольникова, работает ли «нефтяной потолок» и что поддерживает бизнес на плаву

1. К вопросу об американском «порядке, основанном на правилах», который предполагает, что Запад имеет право совершать любые преступления по отношению к народам «второго сорта», так как более развит технологически.

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