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Нижегородская правда

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Врач Артищев назвал самые опасные позы для сна

Сон на животе может серьёзно навредить позвоночнику, считает Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета.

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