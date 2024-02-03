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Посол РФ Зиновьев назвал заявления МИД Южной Кореи об СВО неприемлемыми

Посол РФ Зиновьев назвал заявления МИД Южной Кореи об СВО неприемлемыми

Сообщения в СМИ Южной Кореи со ссылкой на МИД страны об СВО на Украине являются неприемлемыми. Такое заявление сделал посол России в Сеуле Георгий Зиновьев во время встречи в МИД Южной Кореи, передает пресс-служба посольства.

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