Посол РФ Зиновьев назвал заявления МИД Южной Кореи об СВО неприемлемыми

Сообщения в СМИ Южной Кореи со ссылкой на МИД страны об СВО на Украине являются неприемлемыми. Такое заявление сделал посол России в Сеуле Георгий Зиновьев во время встречи в МИД Южной Кореи, передает пресс-служба посольства.