Суда от Захарково вновь начали ходить до Северного речного вокзала

Суда от Захарково сегодня, 27 апреля, вновь начали ходить до Северного речного вокзала! Быстрые и комфортные поездки по реке осуществляются на теплоходе «Москва-1» продолжатся весь сезон летней навигации.
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