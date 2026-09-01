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От большого тенниса и МГИМО до шоу-бизнеса: как сложилась судьба дочери Татьяны Навки и Александра Жулина

От большого тенниса и МГИМО до шоу-бизнеса: как сложилась судьба дочери Татьяны Навки и Александра Жулина

Дочь олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Александра Жулина, 22-летняя Александра, выросла в атмосфере большого спорта, но на лёд так и не вышла.

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