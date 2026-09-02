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Мировое обозрение

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В иммунных клетках нашли «память» об ожирении, которая мешает худеть

В иммунных клетках нашли «память» об ожирении, которая мешает худеть

Похудение не всегда означает возвращение к здоровому метаболизму: биологическая память жировой ткани способна сохранять нарушения обмена веществ даже спустя месяцы после нормализации рациона.

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