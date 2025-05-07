Путин готовит почву для конкуренции с Китаем за ресурсы

Президент РФ Владимир Путин готовится конкуренции с Китаем за природные ресурсы Монголии. Переговоры российского лидера с президентом Ухнаагийн Харэлсухом состоялась в Кремле 7 мая в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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