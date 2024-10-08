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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Кузнецов: «В Питере люди особо не узнают. Не просят сфотографироваться, ни росписи, ничего такого. Поэтому по кайфу ходить по городу везде»

– Признайтесь, Евгений, часто вас останавливают в Питере? Просят сфотографироваться, автограф? – Нет, вообще спокойно.

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