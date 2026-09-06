Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Не дай мозгу обмануть тебя: 15 загадок на логику

Не дай мозгу обмануть тебя: 15 загадок на логику

Уверены, что быстро находите правильный ответ? Тогда эта подборка для вас. Здесь есть загадки, которые проверяют не знания, а способность замечать детали и не попадаться на первый очевидный вариант.

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