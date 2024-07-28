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Как Орбана делают "изгоем": Лавров по-своему разоблачил европейскую "демократию"

Как Орбана делают "изгоем": Лавров по-своему разоблачил европейскую "демократию"

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, высказал критику в адрес европейской "демократии", раскритиковав попытки сделать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "изгоем" из-за его стремления к миру.

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