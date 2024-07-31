Шурыгин посмотрел фото обыска у генерала Булгакова: "Испанский стыд"

Elena Dmitrieva

Правда. Как стыдно, что у нас такие генералы. Это позор для страны. А мы и есть страна. Не эти уроды, а мы, те, кого они и за людей не считают. Стыдно как. Как они могли захватить власть? Хотя, ее им так дали, по блату. Им даже бороться не пришлось