Медвежий угол
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Медвежий угол

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Шурыгин посмотрел фото обыска у генерала Булгакова: "Испанский стыд"

Шурыгин посмотрел фото обыска у генерала Булгакова: "Испанский стыд"

Коллаж фото с обыска. Утечка фотографий, сделанных при обыске дома генерала Дмитрия Булгакова – одна из самых примечательных новостей сегодняшнего вечера.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Правда. Как стыдно, что у нас такие генералы. Это позор для страны. А мы и есть страна. Не эти уроды, а мы, те, кого они и за людей не считают. Стыдно как. Как они могли захватить власть? Хотя, ее им так дали, по блату. Им даже бороться не пришлось
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13 час.
Elena Dmitrieva
А у меня уже сомнения, что не все. И не только в армии, в мвд не лучше
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13 час.
Elena Dmitrieva
да расстрелять их надо по совести. Война в стране
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13 час.

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