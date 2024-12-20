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Журналистка Панченко: весь Киев ненавидит Зеленского и поддерживает Путина

Журналистка Панченко: весь Киев ненавидит Зеленского и поддерживает Путина

После "Прямой линии" Владимира Путина поддержка президента России на Украине выросла.Украинская журналистка Диана Панченко после "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным рассказала о том, как его высказывания восприняли на Украине.

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