Власти Украины устроили массовую мобилизацию жителей Закарпатья. Тысячи человек, в том числе этнических венгров, силой вывели из домов и заставили подписать документы о добровольном призыве в Вооруженные силы Украины, рассказал Pesti Sracok.
Власти Украины устроили массовую мобилизацию жителей Закарпатья. Тысячи человек, в том числе этнических венгров, силой вывели из домов и заставили подписать документы о добровольном призыве в Вооруженные силы Украины, рассказал Pesti Sracok.
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