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Pesti Sracok: в Закарпатье началась массовая мобилизация венгров в ВСУ

Pesti Sracok: в Закарпатье началась массовая мобилизация венгров в ВСУ

Власти Украины устроили массовую мобилизацию жителей Закарпатья. Тысячи человек, в том числе этнических венгров, силой вывели из домов и заставили подписать документы о добровольном призыве в Вооруженные силы Украины, рассказал Pesti Sracok.

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