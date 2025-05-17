Россияне заплатят в разы больше штрафов: государство «заработает» на водителях десятки миллиардов рублей

Минфин актуализировал прогноз на 2025 год по сборам со штрафов за нарушения ПДД: в министерстве ожидают, что суммарные поступления в федеральный бюджет от штрафов [за нарушения ПДД] достигнут 52,8 млрд рублей.
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