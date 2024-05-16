Врач ЦСКА Безуглов о травме Торопа: скорее всего, будет операция

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал подробности о состоянии 20-летнего голкипера Владислава Торопа, который получил серьезное повреждение в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского "Зенита".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии