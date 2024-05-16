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Врач ЦСКА Безуглов о травме Торопа: скорее всего, будет операция

Врач ЦСКА Безуглов о травме Торопа: скорее всего, будет операция

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал подробности о состоянии 20-летнего голкипера Владислава Торопа, который получил серьезное повреждение в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского "Зенита".

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