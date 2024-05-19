Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Британец не согласился со своим поражением.фото: wbcboxing.com--> Украинец Александр Усик вырвал победу у британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии