Эндокринолог Алтунина предупредила о рисках чрезмерного употребления свеклы

Эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина рассказала о рисках чрезмерного потребления свеклы. Высокое содержание оксалатов и нитратов может спровоцировать мочекаменную болезнь и резкое снижение давления.
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