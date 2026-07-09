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Царьград

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Эндокринолог Алтунина предупредила о рисках чрезмерного употребления свеклы

Эндокринолог Алтунина предупредила о рисках чрезмерного употребления свеклы

Эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина рассказала о рисках чрезмерного потребления свеклы. Высокое содержание оксалатов и нитратов может спровоцировать мочекаменную болезнь и резкое снижение давления.

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