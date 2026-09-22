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Орловская область отстала от ЦФО по уровню медианных зарплат

Орловская область отстала от ЦФО по уровню медианных зарплат

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало масштабное исследование регионов России по уровню медианных зарплат во втором квартале 2026 года.

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