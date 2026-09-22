Орловская область отстала от ЦФО по уровню медианных зарплат

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало масштабное исследование регионов России по уровню медианных зарплат во втором квартале 2026 года.
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