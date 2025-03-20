«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку

Появился новый трейлер аниме «Жизнь неизвестного», анонсированного в начале марта. Это полнометражный дебют Рюи Судзуки, над которым он трудился в одиночку на протяжении полутора лет, совмещая обязанности режиссера, сценариста, аниматора, дизайнера персонажей, оператора и композитора.
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