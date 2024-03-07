Медведев высказался об «ударе по кортежу» Зеленского: «Досадно как-то»

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения греческих СМИ, что Россия якобы накануне нанесла удар по кортежу Владимира Зеленского в Одессе.
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