Точка счастья, или Парс Фортуны: как по натальной карте определить, где кроется ваш ошеломительный успех

В современном мире, наполненном бесконечными возможностями, каждый из нас ищет свой путь к успеху. Но как понять, в каком направлении двигаться, чтобы достичь желаемого? Один из необычных и эффективных методов, предлагающий ответы на эти вопросы, — это Парс Фортуны, особая точка на натальной карте, которая указывает.